Özbekistan'da Mirziyoyev yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Özbekistan'da dün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu açıklandı. Özbekistan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Zayniddin Nizamhocayev yerel saatle 16.00'da düzenlediği basın toplantısında sandıkların yüzde 100'ünün açıldığını, Liberal Demokrat Partisi adayı 64 yaşındaki Şavkat Mirziyoyev'in oyların yüzde 80.1'ini alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

Beş adayın yarıştığı seçimde, Halk Demokrat Partisi adayı Maksuda Vorisova oyların yüzde 6.6'sını, Milli Diriliş Partisi adayı Alişer Kadirov yüzde 5.5'ini, Ekoloji Partisi adayı Narzullo Oblomurodov yüzde 4.1'ini ve Adalet Sosyal Demokrat Partisi adayı Bahrom Abduhalimov yüzde 3.4'ünü aldı. Ülkede 20 milyon 158 bin seçmenin 16 milyon 212 binden fazlasının oy kullandığı, seçimlere katılım oranının ise yüzde 80.4 olduğu belirtildi.

Mirziyoyev, Aralık 2016'daki son cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 88.61 oy oranı ile kazanmıştı.

Dilmurod Cumabayev

