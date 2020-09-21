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Özel Halk Otobüsünde şoför ve yolcu arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı

Özel Halk Otobüsünde şoför ve yolcu arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı
Özel Halk Otobüsünde şoför ve yolcu arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı

Kadıköy'de çekildiği iddia edilen görüntülerde Özel Halk Otobüsü sürücüsü ve yolcu arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şoför, kadın yolcunun bisikletini araçtan dışarıya çıkartmak istedi ve 'Pis sarhoşlar' diyerek bağırdı. Araya giren bir kişi olayın daha da büyümesini önlerken görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin açıklama geldi.

Özel Halk Otobüsünde şoför ve yolcu arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Sürücünün lisansı askıya alındı; olayla ilgili tahkikat başlatıldı

Kadıköy'de durakta Özel Halk Otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcu arasında çıkan tartışma yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Yolcunun üzerine yürüdüğü görünen sürücü, 'Ben alkollü yolcu taşımıyorum' dedikten sonra 'Pis sarhoşlar' diyerek yolcuyu bisikletiyle birlikte araçtan çıkartmaya çalıştı. Duraktaki diğer vatandaşların araya girmesiyle sakinleştirilen şoför uzaklaştırılırken görüntünün sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından paylaşılması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı, "Özel Halk Otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcumuz arasındaki üzücü ve asla kabul edilemez olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sürücünün lisansı askıya alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Hanifi Bayar

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