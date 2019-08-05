'Özel yetenek sınavları' 5 Ağustos'ta Antalya'da başlıyor

Rektörlük tarafından yapılan açıklamaya göre "2019- 2020 Akademik yılın da ‘Yetenek Sınavı' ile üniversite bünyesine katılacak yeni öğrenciler için Türkiye Cumhuriyeti`nin; Adana, Antalya, Gaziantep, Balıkesir, İzmir, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Mardin ve Eskişehir illerinde sınav merkezleri oluşturulmuştur. Sınavlar 5- 30 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Yüksekokulumuzda eğitim, şu bölümleri kapsamaktadır; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Türkçe), Antrenörlük Eğitimi (Türkçe), Rekreasyon Yönetimi (Türkçe), Spor Yöneticiliği (İngilizce), Spor Yönetimi (Türkçe, Ön Lisans). Bu bölümlerden; `Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü` ile `Antrenörlük Eğitimi Bölümü'ne yetenek sınavı ile girilmektedir. Sınav sonuçları ile sporcu geçmişi beraber değerlendirilerek burs oranları belirlenmektedir” denildi.

Sınav ön koşulu ve gerekli belgeler

Sınava katılacakların TYT puanından herhangi birinden en az 150 puan almış olması gerekmektedir. Ayrıca; Milli sporcular ve spor alanında mezun olan adaylar için de aynı koşul geçerlidir.

TYT puan sonuç belgesinin fotokopisi, sağlık raporu (hükümet tabipliği veya sağlık ocağından), diploma fotokopisi, nüfus cüzdanının fotokopisi, son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 vesikalık fotoğraf, milli sporcular için; TC. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden alacakları belge, Liselerin spor alanlarından mezun olanlar için de; Okul müdürlüğünden “spor alanı çıkışlıdır” ibaresi bulunan belge veya diploma.

Adaylar arasında 2009-2010 tarihinden sonra; Dünya Avrupa ve Balkan Şampiyonaları, Olimpiyat ve Akdeniz Oyunları, İslam Ülkeleri Dayanışma ve Spor Oyunları, ISF Dünya Okullar Spor Oyunları, FISU Dünya Üniversiteler Spor Oyunları, Yaş Grupları Dünya Oyunları, Dünya ve Avrupa Kupaları ile en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası yarışmalarda derece alanlar veya söz konusu yarışmalara katılanlar var ise durumlarını; TC Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden aldıkları/alacakları resmi evrak ile belgelemeleri gerekmektedir. Belgelerin asılları veya noterden tasdikli suretleri kabul edileceği belirtildi.

Ayrıca açıklamada Sınava katılacak adayların GAÜ'nün web adreslerinden ve belirlenen telefon numaralarından sınav takvimi ve ilgili diğer tüm detaylar öğrenilebilecekleri söylendi.

