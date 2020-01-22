ÖZET İZLE: Beşiktaş 2 - 3 Erzurumspor Maç Özeti ve Golleri İzle| BJK Erzurumspor Kaç Kaç Bitti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda BB Erzurumspor 3-2'lik galibiyetin rövanşında deplasmanda Beşiktaş'ı yine 3-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada gelişen Erzurumspor atağında savunma arkasına atılan topta Rashad Muhammed pasını Mücahit'e aktardı. Mücahit'in bekletmeden pasında Oltan Karakullukçu'nun şutu ağlara gitti. 0-1

9. dakika N'Koudou'nun sol kanattan kesiği ortada Umut'un indirdiği topa Oğuzhan kafa ile vurdu, kaleci Kayacan gole izin vermedi. Dönen topu bu sefer Adem Ljajic tamamlamak istedi, kaleci Kayacan bu pozisyonu da çeldi. Ardından Erzurum savunması tehlikeyi korner ile savuşturdu.

12.dakikada N'Koudou'nun uzun ortasında Diaby'nin yaptığı vuruş, yandan auta çıktı.

20. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan açtığı otaya Ljajic kafa ile vurdu. Erzurumspor savunması topu çizgiden kornere yolladı.

33. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou'nun rakibinden sıyrılarak pasını çıkardığı Diaby, boş kaleye bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1

38. dakikada Caner Erkin'in sol köşeden kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Diaby'nin şutu ağlara gitti. Ancak VAR'a giden Serkan Tokat, golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64.dakikada Adem Ljajic'in ara pasında ceza alanı içine sarkan Burak Yılmaz, kaleciyi çalımlayarak topu filelere gönderdi. 2-1

66. dakikada Sissoko'nun uzak direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Oltan'ın kafa vuruşunda top Karius'ta kaldı.

67. dakikada Mücahit'in ortasında Mehmet Murat'ın gelişine sert şutunu Karius çeldi. Roco'nun topuğuyla uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Sissoko, yaptığı sert vuruşla beraberliği getiren golü kaydetti. 2-2

72. dakikada gelişen Erzurumspor atağında Emrah Başsan'ın pasını alan Mehmet Murat Avcı, son çizgiye inerek topu Oltan'a çıkardı. Oltan da düzgün bir vuruşla topu köşeden filelerle buluşturdu. 2-3

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Ruiz, Roco, Caner, N'Koudou, Elneny, Oğuzhan (Atiba dk. 77), Diaby (Güven Yalçın dk. 74), Ljajic, Umut (Burak Yılmaz dk. 62)

Yedekler: Utku, Douglas, Boyd, Necip, Vida, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan, Mehmet Murat, Osman, Hasan Hatioğlu, Mücahit, Batuhan, Mahamadou Ba (Sissoko dk. 46), İbrahim, Rashad (Emrah Başsan dk. 46), Hasan Ayaroğlu, Oltanx (Aykut Demir dk. 82 ?)

Yedekler: İbrahim Sehic, Pote, Yusuf Acer, Scuk

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Diaby (dk. 33), Burak Yılmaz (dk. 64) (Beşiktaş), Oltan (dk. 1 ve dk. 73), Sissoko (dk. 67) (BB Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Elneny, Atiba(Beşiktaş), Mücahit Albayrak, Mehmet Murat (BB Erzurumspor)