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ÖZET İZLE: Beşiktaş 3 - 0 Kasımpaşa Maç Özeti ve Golleri İzle| BJK Kasımpaşa Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE: Beşiktaş 3 - 0 Kasımpaşa Maç Özeti ve Golleri İzle| BJK Kasımpaşa Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE: Beşiktaş 3 - 0 Kasımpaşa Maç Özeti ve Golleri İzle| BJK Kasımpaşa Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri, Mensah, Atiba ve Aboubakar'dan geldi.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada sağ çaprazda topla buluşan N'Koudou'nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

45+2. dakikada sol taraftan son çizgiye inen Aboubakar içeri çevirdi. Kaleci Ramazan'ın tokatladığı topu takip eden Mensah, kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

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