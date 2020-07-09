ÖZET İZLE| BJK 3-2 Kasımpaşa Maçı Geniş Özeti Ve Golleri İzle| Beşiktaş Kasımpaşa Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı son dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle mağlup eden Beşiktaş, puanını 53 yaparak ligde 4. sıraya yükseldi. Geçtiğimiz hafta Galatasaray ve Sivasspor'un puan kaybettiği haftada Kayserispor'a mağlup olarak büyük bir şans tepen Beşiktaş, bu kez fırsatı iyi kullandı. Sivasspor'un Malatyaspor'a yenildiği, Galatasaray'ın da Alanyaspor deplasmanında mağlup olduğu haftada Kasımpaşa karşısında son dakikada kazanmayı başaran Sergen Yalçın'ın ekibi, Avrupa hedefi yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti.

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Maçtan dakikalar

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve arka direkteki Tyler Boyd'a çıkardı. ABD'li oyuncu müsait durumda topu filelere gönderdi. 1-0

21. dakikada Tirpan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Thiam kafayla indirdi, müsait pozisyondaki Koita topu ağlara gönderen isim oldu. 1-1

28. dakikada Ricardo Quaresma sol kanattan ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte topla buluşan Aytaç'ın vuruşunda top Ersin'i geçerken, Ruiz son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

29. dakikada Hajradinovic'in ara pasında topla buluşan Koita ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve direğe çarpan top ağlara gitti. 1-2

41. dakikada Boyd'un soldan yaptığı ortada savunma kafayla uzaklaştırdı. Dönen topa Atiba gelişine ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Ramazan güçlükle gole engel oldu.

49. dakikada Diaby'nin pasında sağ kanattan hareketlenen Lens, kale sahası içindeki Boateng'e çıkardı. Bu futbolcuya sadece dokunmak kaldı. 2-2

55. dakikada sol kanatta topla buluşan Tyler Boyd, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve ortasını yaptı. Bu pozisyonda Boateng röveşata denemesi yaptı ancak istediği vuruşu yapamadı.

62. dakikada Güven, soldan getirdiği topu Elneny'ye aktardı. Mısırlı futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı vuruş direğin dibinden auta çıktı.

87. dakikada Lens'in pasında sağ kanatta topu alan Diaby, ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arkasından Güven'in uçarak yaptığı kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

90. dakikada sağ kanatta topu alan Victor Ruiz, savunmanın arkasına ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Güven Yalçın kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 3-2

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Sönmez, Asım Yusuf Öz

Beşiktaş: Ersin, Gökhan Gönül (Boateng dk. 37), Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba (Necip dk. 80 ?), Lens, Diaby, Boyd, Burak Yılmaz ? (Güven dk. 11)

Yedekler: Utku, Erdoğan, Vida, Dorukhan, Rıdvan, Kerem, Kartal

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan (Anıl dk. 90+1 ?), Meriah, Fernandes, Haddadi, Aytaç, Pavelka (Ndongala dk. 67), Quaresma (Tarkan dk. 67), Hajradinovic (Sadiku dk. 78), Mame Thiam, Koita (Yusuf dk. 46)

Yedekler: Fatih, Doğucan, Brecka, İlhan, Gohou, Anıl

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Tyler Boyd (dk. 6), Boateng (dk. 49), Güven Yalçın (dk. 90) (Beşiktaş), Koita (dk. 21 ve 29) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Gökhan Gönül, Atiba, Necip (Beşiktaş), Koita (Kasımpaşa)

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

