ÖZET İZLE: Braga 3-1 Beşiktaş Maçı Özeti ve Golleri İzle | Braga Beşiktaş kaç kaç bitti?

Braga Beşiktaş Maç Özeti ve Golleri İzle..UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş, Portekiz deplasmanında Braga ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar sahadan 3-1 mağlup ayrılarak, Avrupa serüvenine nokta koydu.



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Maçtan Dakikalar

7. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Lens'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Carvalho'da kaldı.

14. dakikada Sequeria'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Paulinho'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

29. dakikada ceza sahası sol kanattan Umut Nayir'in pasında topla buluşan Boyd'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

36. dakikada sol kanattan Galeno'nun ortasında altıpas noktası üzerinde Paulinho, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

46. dakikada savunmanın arkasına sarkan Barbosa'nın ceza sahası içinden vuruşunda top yandan auta çıktı.

53. dakikada sağ kanattan Galeno'nun ortasında ceza sahası içinde Barbosa'nın kafa vuruşu az farkla üstten dışarı gitti.

68. dakikada sağ kanattan Eduardo'nun ortasında altıpasta Fonte'nin şutunda Karius gole izin vermedi.

78. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Güven'in yerden şık vuruşunda kaleci köşeye giden topu güçlükle çeldi.

81. dakikada sol kanattan Galeno'nun ortasında altıpas noktası üzerinde Eduardo'nun dokunuşunda top filelere gitti. 3-1

Stat: Municipal de Braga

Hakemler: Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus, Vytenis Kazlauskas

Braga: Carvalho, Wallace, Bruno Viana, Esgaio, Sequeira, Barbosa, Palhinha, Andre Horta (Trincao dk. 77), Galeno, Ricardo Horta (Eduardo dk. 60), Paulinho (Fonte dk. 68)

Yedekler: Magalhaes, Pablo Santos, De Souza, Diogo Viana

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Beşiktaş: Karius, Roco, Vida, Caner Erkin (Rebocho dk. 63), Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz (Elneny dk. 72), Boyd, Oğuzhan Özyakup, Lens, Umut Nayir, Güven Yalçın (Erdem Seçgin dk. 88 ?)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat, Ljajic

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Paulinho (dk. 14 ve 36), Eduardo (dk. 81) (Braga), Boyd (dk. 29) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Lens (dk. 44) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Caner Erkin, Roco (Beşiktaş), Bruno Viana (Braga)