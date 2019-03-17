ÖZET İZLE: Bursaspor 2-3 Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle|Bursa Galatasaray kaç kaç bitti?

Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)

1'Maç Başladı

12. dakikada Saivet'in ara pasında kaleciyle karşı kalan Onur'dan önce Muslera topun sahibi oldu.

14. dakikada Saivet'in ortasında defanstan seken topa gelişine vuran Aytaç'ın şutunu Muslera son anda ayaklarıyla kornere çeldi.

15. dakikada Yusuf Erdoğan'ın getirdiği topa kayarak vuran Sakho, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

42. dakikada Lima'nın pasında ceza sahasında buluşan Saivet'in gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 2-0

45+2. dakikada Mariano'nun içeri çevirdiği topu iyi takip eden Ndiaye farkı bire indirdi. 2-1

Maçtan Dakikalar ( İkinci Yarı)

52. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Lima'nın yerden ortasını Muslera kolaylıkla kontrol etti.

55. dakikada Aytaç'ın müdahalesiyle yerde kalan Belhanda'nın pozisyonunu VAR'dan izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada penaltıyı kullanan Diagne, topu ağlarla buluşturdu. 2-2

61. dakikada Belhanda'nın pasını gelişini kaleye gönderen Onyekuru'nun şutu direğin üzerinden auta çıktı.

63. dakikada Onyekuru'nun ceza sahası dışına çıkardığı topu gelişine kaleye gönderen Feghouli meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3

68. dakikada Belhanda'nın ara pası ile kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru'nun yerden vuruşu kale direğinin dibinden auta çıktı.

69. dakikada Yusuf'un ceza sahası dışından vuruşu az farkla kalenin solundan auta çıktı.

İLK 11'LER

BURSASPOR: Okan, Shehu, Ertuğrul, Chedjou, Umut, Badji, Aytaç, Saivet, Onur, Yusuf, Sakho

TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre, Donk, Belhanda, Ndiaye, Feghouli, Onyekuru, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Ryan Donk'un sözleşmesi uzadı

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un Bursaspor maçında süre almasıyla birlikte anlaşmasındaki opsiyon maddesinden dolayı sözleşmesi 1 yıl daha uzadı. Yapılan anlaşmaya göre Donk'un bu sezon 21 Süper Lig veya UEFA müsabakası oynaması gerekiyordu.

Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Ryan Donk'un sözleşmesi uzadı. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmandaki Bursaspor maçında 11'de başlayan Donk'un sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzadı. Sarı-kırmızılıların 29 Haziran 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, başarılı futbolcunun 2018-2019 sezonunda 21 Süper Lig veya UEFA müsabakasında oynaması durumunda sözleşmesinin 1 sezon daha uzayacağı belirtilmişti. Hollandalı futbolcu, Bursa müsabakasıyla birlikte bu sayıya ulaştı.

Donk, bu sezon Süper Lig'de 14, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 ve UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 kez forma giydi. 32 yaşındaki futbolcu ayrıca 200 bin Euro da prim kazandı.

Sarı-kırmızılılar, Ryan Donk'a 2019-2020 sezonu için ise net 1 milyon 895 bin Euro sabit transfer ücreti ödeyecek.

Oğuzhan Ort

Maçtan notlar

Bursaspor ile Galatasaray arasındaki 26. hafta müsabakasına yeşil-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 18 Mart Çanakkale Destanı'nı da unutmayan yeşil-beyazlı taraftarlar tribünlerde çeşitli pankartlar açıp, Çanakkale içinde aynalı çarşı türküsünü hep bir ağızdan söyledi.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Her iki takım açısından da karşılaşma büyük önem arz ediyor. Yeşil-beyazlılar, 28 puanla 25. sırada küme düşme hattının bir basamak üzerinde yer alırken, Galatasaray ise 49 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bursaspor bu maçı kazanarak, nefes almak isterken, Galatasaray ise Başakşehir'in puan kaybettiği haftada farkı kapatmak istiyor.

Tribünler doldu

Öte yandan Bursasporlu taraftarlar karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin tamamına yakının dolduran yeşil-beyazlı taraftarlar karşılaşma öncesinde oyunculara moral vererek, tezahüratlarda bulundu. Ayrıca taraftarlar atkı şovda yaptı. Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan tribünleri doldurduğu görüldü.

Çanakkale destanı unutulmadı

Karşılaşma öncesinde Bursasporlu taraftarlar Çanakkale destanını unutmadı. Tribünlerde ‘Çanakkale geçilmez' pankartı açan taraftarlar, Çanakkale içinde aynalı çarşı türküsünü hep bir ağızdan söyledi. Tofaş Tribünü'nde ise 'Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale' yazılı dev Türk bayrağı açıldı. Ayrıca maraton tribününde de ‘Bir vatan kalbinin attığı yer 1915 Çanakkale' pankartı yer aldı. Seremonide yer alan çocuklarda Çanakkale'de askerlerin ve hemşirelerin giydiği kıyafetleri giydi.

Ahmet Faruk Çabuk - Abdullah Çibir - Mesut Alan - Samet Doğru

Fatih Terim: 6 - Samet Aybaba: 1

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Samet Aybaba, bugüne kadar 11 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Terim'in 6-1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Bursaspor ile Galatasaray karşılaşacak. Bu müsabaka teknik direktörlerin de rekabetine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ilk olarak 1 Ağustos 1997 yılında oynanan lig maçında mücadele etti. O dönemde Terim sarı-kırmızılıların başındayken, Aybaba ise MKE Ankaragücü'nü çalıştırıyordu, müsabaka ise 0-0 sonuçlandı.

12. randevu

Fatih Terim ile Samet Aybaba, bugüne kadar hepsi ligde olmak üzere toplam 11 kez rakip oldu. Terim, söz konusu müsabakalarda Galatasaray'ın, Aybaba ise Bursaspor, Sivasspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Vanspor ve MKE Ankaragücü'nün teknik patronuydu. Fatih Terim'in öğrencileri 6 kez sahadan galip ayrılırken, 4 kez de berabere kaldı ve sadece 1 kez mağlup oldu.

Samet Aybaba, Terim'e karşı tek galibiyetini geçtiğimiz sezon Sivasspor'u çalıştırırken, sahasında 2-1'lik skorla aldı.

Bursaspor ile Galatasaray arasında 100. randevu

Bursaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de oynayacakları maçla lig tarihinde 100. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 51'e 22 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 25 haftada sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda aldığı 49 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar ise 5 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyetle aldığı 28 puanla 15. sırada bulunuyor.

100. randevu

Bursaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 99 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 51 kez sahadan galip ayrılan taraf olurken, yeşil-beyazlılar ise 22 kez rakibini mağlup etti. 26 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Aslan'ın 174 golüne, Timsah 83 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona ermişti.

Cimbom, Bursa'ya 17 maçtır yenilmiyor

Galatasaray'ın Bursaspor'a karşı son maçlarda üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, 13 lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa olmak üzere oynadığı son 17 resmi müsabakada rakibine yenilmedi. Aslan bu maçlarda 11 kez kazanan taraf olurken, 6 maçta ise berabere kaldı. Bursa ekibi, Galatasaray'a karşı en son galibiyetini 28 Ocak 2012'de sahasında 1-0'lık sonuçla almıştı.

Aldığı yenilgiler deplasmanda

Galatasaray bu sezon deplasmanda 12 maç yaptı. Bu müsabakalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, 15 gol atıp, 15 gol yedi. Bu sezon aldığı yenilgilerin hepsini de deplasmanda yaşadı. Cimbom son dış sahada maçında BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

Aslan ligde son 11 maçta 3 puan vermedi

Süper Lig'de son olarak dış sahada Beşiktaş'a yenilen Galatasaray, bu karşılaşmadan sonra rakiplerine 3 puan şansı vermedi. Ligde 11 maçtır yenilmeyen sarı-kırmızılılar 7 kez galip gelirken, 4 kez de berabere kaldı. Aslan bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor ve Antalyaspor'u mağlup ederken, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile de berabere kaldı.

Ligin en golcü takımı Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 25 haftada rakip fileleri 52 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar bu performansı ile ligin en çok gol atan takımları arasında bulunuyor. Cimbom'da Mbaye Diagne 22 golle gol krallığında zirvede yer alırken, bu gollerin sadece 2'ini sarı-kırmızılı forma ile kaydetti. Takım içinde ise en golcü isim 11 golle Henry Onyekuru.

Cimbom'da 3 futbolcu sınırda

Galatasaray'da 3 futbolcu Bursaspor maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Martin Linnes, Badou Ndiaye ve Christian Luyindama müsabakada sarı kart görmesi halinde ligin 27. haftasında İstanbul'daki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Düdük Suat Arslanboğa'da

Bursaspor - Galatasaray mücadelesini hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Serkan Tokat görev alacak. Eskişehir bölgesi hakemi olan Arslanboğa, daha önce 11 kez sarı-kırmızılıların oynadığı resmi maçlarda görev aldı. Suat Arslanboğa'nın yönettiği karşılaşmalarda Galatasaray 9 galibiyet elde ederken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Bursa Galatasaray maçı nasıl canlı izlenir?





Bursa Galatasaray maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Mücadele Az Tv İdman Tv ekranlarından ise canlı olarak yayınlanmayacak.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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