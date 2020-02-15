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ÖZET İZLE: Denizli 0-1 Kayserispor Maç Özeti ve Golleri İzle | Denizlispor Kayserispor Kaç Kaç Bitti?

ÖZET İZLE: Denizli 0-1 Kayserispor Maç Özeti ve Golleri İzle | Denizlispor Kayserispor Kaç Kaç Bitti?
ÖZET İZLE: Denizli 0-1 Kayserispor Maç Özeti ve Golleri İzle | Denizlispor Kayserispor Kaç Kaç Bitti?

Süper Lig’in 22. haftasında Denizlispor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Peki Denizlispor Kayserispor maçı kaç bitti? Denizlispor Kayserispor maçı özeti ve golleri izle...

Süper Lig'in 22. haftasında Denizlispor evinde karşılaştığı Kayserispor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

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Maçtan dakikalar 

3. dakikada sağ kanattan Hadi Sacko'nun ortasında ceza sahası içinde Oscar Estupinan'ın kafa vuruşunda top kalenin hemen üstünden auta çıktı.

6. dakikada Denizlispor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında, defanstan seken topa gelişen vuran Hadi Sacko'nun şutu kalenin yanından dışarı gitti.

33. dakikada orta sahada aldığı topla ceza sahasına çalımlarla giren Mensah'ın vuruşunda kaleci Stachowiak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

52. dakikada Emre'nin sol kanattan ortasında arka direkte Mesanovic kafayla topu indirdi. Topu önünde bulan ve dönerek vuran Kravets'in şutu kaleci Stachowiak'da kaldı.

69. dakikada sol kanattan Mensah'ın yaptığı ortada ön direkte topa yükselen Sapunaru yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

75. dakikada Olcay'ın pasıyla ceza sahasının sol köşesinde topla buluşan Özgür'ün ortasında ceza sahası içinde Rodallega'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

90. dakikada sağ kanattan Zeki'nin ortasında arka direkte bulunan Mustafa Yumlu'nun yaptığı kafa vuruşunu kaleci Lung güçlükle kornere çeldi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, İlker Takpak

Yukatel Denizlispor: Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Özgür Çek, Mbamba (Sedat Şahintürk dk. 77), Murawski, Sacko, Aissati (Recep Niyaz dk. 66), Estupinan (Olcay Şahan dk.62), Rodallega

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Muhammed Özkal, Alihan Kalkan, Ben Yousef, Barrow, Sackey

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Mesanovic (Rienstra dk. 85 ?), Emre Taşdemir, Djedje, Pedro (Mario Situm dk. 79), Mensah, Diego, Gustavo, Kravets

Yedekler: İsmail Çipe, Emre Demir, Ömer Uzun, Aksel Aktaş, Mert Kula, Yasir Subaşı, Oğuzhan Çapar, Cenk Şahin

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Gol: Sapunaru (dk. 69) (Kayserispor)

Gökten Ceylan - Köksal Kılınç
 

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