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ÖZET İZLE: Denizlispor 1 - 2 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle| Denizli FB Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE: Denizlispor 1 - 2 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle| Denizli FB Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE: Denizlispor 1 - 2 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle| Denizli FB Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 8.haftasında Fenerbahçe Denizlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 8.haftasında Denizlispor ve Fenerbahçe Denizli'de karşı karşıya gedi. Fenerbahçe zorlu maçı 2-1'lik skorla kazandı.

 

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

39. dakikada sol çaprazdan Vedat Muriq‘in kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu Tolga Ciğerci gelişine vuruşla ağlara gönderdi. 0-1

 

 

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Mustafa Yumlu, Murawski, Sacko, İsmail Aissati, Estupinan, Zakarya, Sapunaru, Barrow, İsaac Sackey
Yedekler: Tolgahan Acar, Mbamba, Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Keremcan Akyüz, Zeki Yavru, Olcay Şahan
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Hasan Ali Kaldırım, Isla, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz, Gustavo, Rodrigues, Zanka, Vedat Muric
Yedekler: Harun Tekin, Tolgay Ali Arslan, Mevlüt Erdinç, Moses, Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç, Zajc, Jailson, Alper Potuk, Rami,
Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: Tolga Ciğerci (dk. 39) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: İsaac Sackey, Ismail Aissati (Denizlispor)

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