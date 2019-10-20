ÖZET İZLE: Denizlispor 1 - 2 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle| Denizli FB Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 8.haftasında Denizlispor ve Fenerbahçe Denizli'de karşı karşıya gedi. Fenerbahçe zorlu maçı 2-1'lik skorla kazandı.
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Maçtan dakikalar (İlk yarı)
39. dakikada sol çaprazdan Vedat Muriq‘in kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu Tolga Ciğerci gelişine vuruşla ağlara gönderdi. 0-1
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Mustafa Yumlu, Murawski, Sacko, İsmail Aissati, Estupinan, Zakarya, Sapunaru, Barrow, İsaac Sackey
Yedekler: Tolgahan Acar, Mbamba, Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Keremcan Akyüz, Zeki Yavru, Olcay Şahan
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Hasan Ali Kaldırım, Isla, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz, Gustavo, Rodrigues, Zanka, Vedat Muric
Yedekler: Harun Tekin, Tolgay Ali Arslan, Mevlüt Erdinç, Moses, Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç, Zajc, Jailson, Alper Potuk, Rami,
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Tolga Ciğerci (dk. 39) (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: İsaac Sackey, Ismail Aissati (Denizlispor)