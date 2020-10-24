ÖZET İZLE| Erzurumspor 1-2 Galatasaray Maç Özeti ve Golleri İzle

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Maçtan dakikalar
3. dakikada Galatasaray atağında Belhanda'nın ara pasıyla topla buluşan Falcao kaleci Fernolle ile karşı karşıya kaldı, plase vuruşunda top direkten döndü. Defans topu uzaklaştırdı.
12. dakikada Falcao'nun pasıyla topla buluşan Emre caza sahası sol köşesinden sert vurdu, top auta çıktı.
20. dakikada Belhanda Babel'den aldığı pasla çalımlarla ceza sahasına kadar geldi sol kanatta uygun durumda olan Emre'ye uzattı. Emre'nin sert şutunda kaleci Fernolle'nin müdahalesine rağmen top filelere gitti. 0-1
30. dakikada Babel'in pasıyla topla bulaşan Emre sert vurdu. Kaleci Fernolle direğin dibinden topu çelerek ikinci gole izin vermedi.
33. dakikada sol kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında arka direkte topla buluşan Novikovas set vurdu
top üstten auta çıktı.
38. dakikada Novikovas'ın pasıyla topla buluşan Gomes ceza sahasına girdi sert vurdu, kaleci Okan topu uzanarak kornere çeldi.
44. dakikada Gomes ceza sahası içerisinde Marcao tarından düşürülmesi sonucu hakem Arda Kardeşler VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltıya karar verdi.
45. dakikada penaltı için topun başına geçen Novikovas meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Ahmet Narinç
BB Erzurumspor: Fernolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahit, Emrah, İbrahim, Boumal, Obertan, Novikovas, Gomes
Yedekler: Kayacan, Sissoko, Rashad, Hamroun, Donald, Gökhan, Sadiku, Adolphe Kamkang, Osman, Cenk Ahmet
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Galatasaray: Okan, Omar, Marcao, Luyindama, Sarracchi, Taylan, Emre Kılınç, Belhanda, Ömer Bayram, Babel, Falcao
Yedekler: Fatih, Şener, Donk, Oğulcan, Kerem Aktürkoğlu, Emra Akbaba, Emre Taşdemir, Arda Turan, Ali Yavuz, Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Emre (dk. 20) (Galatasaray), Novikovas (dk. 44 pen.) (BB Erzurumspor)
Sarı kart: Falcao (Galatasaray)