ÖZET İZLE | Fenerbahçe 2-2 Kasımpaşa özet izle goller izle | Fenerbahçe - Kasımpaşa kaç kaç?

Fenerbahçe - Kasımpaşa özet izle... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında kendi sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Sarı - Lacivertliler'in gollerini Neustadter ve Özgür Çek (Kendi kalesine) atarken, Kasımpaşa'nın golleri Diagne'den geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 14'e, Kasımpaşa ise 26'ya yükseltti.

KASIMPAŞA VAR'A TAKILDI

Karşılaşmanın 8. dakikasında Kasımpaşa Eduok ile golü buldu ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu VAR kontrolünün ardından bu golü iptal etti. Mücadelenin 7. dakikasında kazanılan penaltıda Diagne'nin vuruşunda kaleci Harun topu çıkardı ancak devam eden pozisyonda Eduok topu ağlara gönderdi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu VAR, kontrolünün ardından Eduok'un penaltı kullanılmadan önce ceza sahasına girmesinden dolayı gol iptal etti.

Fenerbahçe'den anlamlı pankart

Fenerbahçeli futbolcular, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü anmak adına ‘Kalpler Engel Tanımaz' yazılı pankartla ısınmak için sahaya çıktı.

Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa ile oynadığı maç öncesinde sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya 3 Aralık Dünya Engelliler Günü adına bir pankartla sahaya çıktı. ‘Kalpler Engel Tanımaz' sloganıyla sahaya çıkan Fenerbahçeli futbolcular tribünlerden yoğun destek gördü.

Ahmet Özat, Fenerbahçe'de anonsu yaptı

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının anonsunu sarı-lacivertli görme engelli taraftar Ahmet Özat yaptı.

3 Aralık Dünya Engelliler gününde Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Spor Toto Süper Lig 14. hafta karşılaşması öncesi görme engelli taraftar Ahmet Özat, sahaya çıkacak olan Fenerbahçeli futbolcuların anonsunu yaptı. Özat'ın yaptığı anonsa sarı-lacivertli taraftarlar coşkuyla karşılık verdi.

Mehmet Ekici 10 hafta sonra ilk 11'de

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, 10 hafta sonra Kasımpaşa karşılaşmasında kendine ilk 11'de görev buldu.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin evinde oynadığı Kasımpaşa maçında Mehmet Ekici uzun zaman sonra ilk kez 11'de görev aldı. Mehmet Ekici yaşadığı sakatlıkların ardından son olarak Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor karşısında ilk 11 başlamıştı.

Fenerbahçe'de 540 özel taraftar tribünde yer aldı

Fenerbahçe-Kasımpaşa müsabakasını 540 görme engelli taraftar tribünlerden takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa müsabakasını 540 görme engelli taraftar takip ediyor. 3 Aralık Dünya Görme Engelliler Günü olmasından dolayı Fenerbahçe yönetimi sarı-lacivertli renklere gönül vermiş görme engelli taraftarı stada davet ederek jest yaptı. Görme engelli taraftarlar yanlarındaki refakatçiler sayesinde maç anlatımını dinleyip takımlarını destekledi.

Harun'dan 10. penaltı kurtarışı

Fenerbahçeli Harun Tekin, karşılaştığı son 23 penaltının 10'nunu kurtarmayı başardı.

Fenerbahçe'de sezon başında Bursaspor'dan transfer olan Harun Tekin kurtardığı penaltılar ile adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında Rodallega'nın penaltısını kurtaran Tekin, kurtardığı penaltılara Kasımpaşa karşısında da bir yenisini ekledi. 7. dakikada Isla'nın eline çarpan top sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını göstermiş ve topun başına Diagne geçmişti. Diagne'nin penaltısını kurtarmayı başaran Harun Tekin, 23 kez karşılaştığı penaltı pozisyonlarının 10'nunu kurtarmasını bildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sağ kanattan Popov'un yaptığı ortada savunmanın sektirdiği top Diagne'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top Isla'nın eline çarparken, Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

8. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı atışında Harun gole izin vermezken, dönen topu Eduok ağlara gönderdi ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Eudok'un vuruştan önce ceza sahası içine girdiğine hükmetti ve VAR'a danışarak golü geçersiz kıldı.

16. dakikada Valbuena'nın kullandığı kornerde Mehmet Topal ön direkte kafayı vurup arkaya aşırttı. Arka direkte bomboş kalan Neustadter'in şutunda top yan ağlarda kaldı.

21. dakikada Trezeguet'nin sağdan ceza sahası içine yaptığı güzel ortada savunmanın arkasına sarkan Diagne, müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi. 0-1

32. dakikada Fenerbahçe yarı sahasında topla buluşan Diagne, ceza sahası önüne gelip sert vurdu, kaleci Harun'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

38. dakikada Eljif'in kaptırdığı topta Trezeguet bekletmeden Eduok'u gördü. Ceza sahasına girer girmez aşırtma yapan bu futbolcu, meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

40. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top son olarak Mehmet Ekici'de kaldı. Ekici'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla yandan auta gitti.

44. dakikada Valbuena'nın sol kanattan yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Neustadter kafayla dokundu ve takımına eşitliği getiren isim oldu. 1-1

45+3. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası sol çizgisinde topla buluşan Martin Skrtel, kale sahasına yerden çıkardı. Savunmada topu uzaklaştırmak isteyen Özgür Çek, topu kendi ağlarına gönderdi. 2-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada kazanılan serbest vuruştaTrezeguet ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Eduok kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

51. dakikada sol kanatta topla buluşan Mehmet Ekici, kale sahası içine ortaladı. Savunmadan önce topa vuran Slimani, meşin yuvarlağı yandan dışarı gönderdi.

54. dakikada Trezeguet'nin sol kanattan yaptığı ortada Ben Youssef kafayla arka direğe gönderdi. Müsait pozisyondaki Diagne, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-2

70. dakikada Barış Alıcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Eljif kafayı vurdu ancak yandan az farkla auta gönderdi.

71. dakikada Edouk'un pasında topla buluşan Pavelka, müsait durumdaki Trezeguet'yi gördü. Bu futbolcunun yerden şutunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

80. dakikada Kasımpaşa ceza sahasında yaşanan karambolde önce Mehmet Topal ardından Frey kafayla havalandırdı. Son olarak boşta kalan topa Eljif vurdu ancak Ramazan topu kornere gönderdi.

90+2. dakikada kazanılan serbest vuruşta Benzia ceza sahasına ortaladı. Kaleci Ramazan'ın yumrukladığı topa Neustadter kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertan

Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif (Reyes dk. 90+1 ?), Barış, Mehmet Ekici (Benzia dk. 65), Valbuena (Frey dk. 66), Slimani

Yedekler: Berke, Erten, İsmail, Şener, Yiğithan

Teknik Sorumlu: Erwin Koeman

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Özgür Çek (Veigneau dk. 69), Pavelka (Josue Sad dk. 81 ?), Sadiku, Trezeguet (Koita dk. 89 ?), Tarkan, Eduok, Diagne

Yedekler: Eray, Mehmet Enes, Hasan, Mustafa Ethem, Hakan, Onur, Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Diagne (dk. 21 ve 54) (Kasımpaşa), Neustadter (dk. 44) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Isla, Mehmet Topal, Eljif (Fenerbahçe), Tarkan (Kasımpaşa)

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın

