ÖZET İZLE: Galatasaray 0-1 Real Madrid Maçı Özeti ve Golü İzle | Galatasaray Real Madrid kaç kaç bitti?

Galatasaray Real Madrid maçı geniş özeti ve golü izle... Şampiyonlar Ligi'nde A grubu 3.hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaştı. Baştan sona yüksek tempoda geçen maçta Galatasaray bir çok gol fırsatından yararlanamadı ve konuk ekipten Kroos'un golüyle sahadan mağlup ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Belhanda'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Andone'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Courtois'dan geri geldi.

11. dakikada sağ çaprazdan Seri'nin kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Andone'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Courtois kornere çeldi.

14. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Benzema'nın ara pasında ceza sahası içinde Rodrygo topla buluştu. Rodrygo'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

18. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Hazard'ın içeri çevirdiği topa ceza yayı üzerinden Kroos'un yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

28. dakikada Kroos'un pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Hazard'ın Luyindama'dan sıyrılıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

38. dakikada sol taraftan Babel'in içeri çevirdiği topa kale önünde Belhanda'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Courtois'a da kaldı.

41. dakikada sağ taraftan Kroos'un pasında ceza yayı önünde topla buluşan Benzema'nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

59. dakikada Benzema ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hazard'ın sol çaprazda dar açıda yaptığı vuruşta kaleci Muslera iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

64. dakikada ceza yayı üzerinden Benzema'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Hazard'ın kaleci Muslera'yı geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

75. dakikada sol taraftan Marcelo'nun pasında topla buluşan Benzema'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

84. dakikada sol taraftan Ömer'in içeri çevirdiği topa ön direkte N'zonzi'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, N'zonzi, Donk (Feghouli dk. 46), Seri (Emre Mor dk. 75), Belhanda (Ömer Bayram dk. 66), Babel, Andone

Yedekler: Okan, Şener, Selçuk, Adem

Teknik Direktör: Fatih Terim

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kross, Valverde (Rodriguez dk. 79), Rodrygo (Jovic dk. 82 ?), Hazard (Vinicius dk. 79), Benzama

Yedekler: Areola, Mendy, Militao, Isco

Teknik Direktör: Zinedine Zidane

Gol: Kroos (dk. 18) (Real Madrid)

Sarı kartlar: Seri, N'zonzi (Galatasaray), Kroos, Courtois (Real Madrid)

Fatih Terim'den 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor maçına göre Real Madrid'e karşı ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid karşılaşmasının 11'inde son lig maçına göre değişiklikler yaptı. Terim, Sivasspor müsabakasında oynattığı Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Emre Mor'a Madrid'e karşı 11'de görev vermedi. Sarı-kırmızılıların 11'inde Muslera, Mariano, Luyindama, Ryan Donk, Marcao, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Florin Andone yer aldı.

Yedeklerde yer alan isimler ise, Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli ve Emre Mor oldu.

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao sakatlığından dolayı müsabaka kadrosunda yer almadı.

Oğuzhan Ort