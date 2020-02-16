ÖZET İZLE: Galatasaray 1-0 Yeni Malatyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Galatasaray Yeni Malatyaspor kaç kaç bitti?

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı geniş özeti ve golleri izle... Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Galatasaray, taraftarı önünde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, 45. dakikada Adem'in penaltıdan attığı golle mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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Galatasaray seriye bağladı, zirveye yürüyor

Galatasaray, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle ligde üst üste 6. maçından da zaferle ayrılırken, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin de puan kaybetmesiyle averajla 3. sıraya yükseldi.

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadeleye istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılılar ilk yarıda hücumda etkili olamadıysa da 45. dakikada Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca Cimbom sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 42'ye çıkardı ve rakiplerinin de puan kaybetmesiyle 5. sırada girdiği haftada averajla 3. sıraya yükseldi.

Aslan seriyi 6'ya çıkardı

Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye doğru ilerleyen Galatasaray, bu istatistiğini Malatya ekibi karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'u mağlup etme başarısı gösterdi.

Karşılaşmadan 3 puan alan Galatasaray, gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisine de moralli gidiyor.

Evinde 6 maçtır yenilmiyor

Türk Telekom Stadyum'ndaki lig maçlarında en son Medipol Başakşehir'e kaybeden Galatasaray, bu müsabakanın ardından rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet elde ederken, 1 de beraberlik aldı.

Adem Büyük'ten ligde 6. gol

Radamel Falcao'nun yokluğunda Galatasaray'da ilerideki isim olan Adem Büyük son haftalarda attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Yeni Malatyaspor ağlarını havalandıran Adem, ligde oynadığı son 4 maçta 5 gol kaydetti. 32 yaşındaki futbolcu bu sezon Ligde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 gol atarak toplamda 10 gole ulaştı.

Başarılı futbolcu bu sezon Galatasaray'ın en golcü oyuncusu konumunda da bulunuyor.

Yeni Malatyaspor maçı öncesinde sarı kart sınırında olan Adem Büyük karşılaşmada sarı kart görmedi. Adem gelecek hafta Fenerbahçe derbisinde Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde sahada olabilecek.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao sakatlığının ardından sahalara döndü. Yeni Malatyaspor maçına yedek başlayan Kolombiyalı golcü, 81. dakikada Adem Büyük'ün yerine oyuna dahil oldu.

36 bin 553 seyirci maçı izledi

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmaya taraftarın ilgisi yüksekti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakayı toplam 36 bin 553 biletli seyirci izledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına desteklerini sürdürdü. Yeni Malatyaspor taraftarları da deplasman tribünündeki yerini aldı.

Öte yandan mücadelenin sona ermesinin ardından Galatasaray taraftarları gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçına gönderme yaparak derbiyle ilgili tezahüratlarda bulundu. Maç sonu 3'lüsü ise Emre Akbaba çektirdi.

Oğuzhan Ort

Maçtan Dakikalar

9. dakikada Malatya savunmasının hatasında topu kapan Onyekuru ceza sahası içine girip pasını verdi. Defanstan seken top yine Onyekuru'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda top az farkla auta çıktı.

32. dakikada Malatyaspor etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Bifouma, rakibinden sıyrılıp pasını Robin Yalçın'a aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

38. dakikada sol kanatta topla buluşan Onyekuru son çizgiye inerek ceza sahası içindeki Emre Akbaba'ya çevirdi. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top kaleyi bulmadı.

43. dakikada Adem'in pasında topla buluşan Emre Akbaba ceza sahasına girer girmez yerde kaldı. Bu futbolcu, Robin Yalçın'ın müdahalesi sonrası yerde kalınca Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Adem Büyük geldi. Bu futbolcu topu kalecinin sağından yerden filelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-0

56. dakikada Onyekuru'nun pasında Feghouli bekletmeden pasını Adem'e aktardı. Bu futbolcunun şutunda top az farkla auta çıktı.

64. dakikada Ömer'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Donk'un kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Adem Büyük tamamlamak istedi nacak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

68. dakikada Robin Yalçın'ın pasında son çizgiye inen Bifouma, müsait pozisyondaki Umut Bulut'u gördü. Bu futbolcunun şutunda Marcao son anda araya girerek kornere gönderdi.

77. dakikada gelişen Malatyaspor atağında sol kanatta topla buluşan Karim Hafez yerden gönderdi. Bifouma'nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

83. dakikada Bifouma'nın soldan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Ömer Bayram ters bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak direğin dibinden kornere çıktı.

84. dakikada Muslera'nın uzun yasında topla buluşan Emre Akbaba, savunmanın arkasına gönderdi. Bu noktada topla buluşan Onyekuru'nun şutunda top az farkla dışarı gitti.

87. dakikada sol kanatta rakibinden kaptığı topla hareketlenen Onyekuru, ceza sahası önündeki Falcao'ya pasını verdi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Farnolle gole izin vermedi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Alper Ulusoy, Ali Saygın Ögel, İsmail Şencan

Galatasaray: Muslera, Şener (Linnes dk. 46), Marcao, Donk, Ömer Bayram, Seri, Lemina (Ahmet Çalık dk. 90 ?), Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru, Adem Büyük (Falcao dk. 81 ?)

Yedekler: Okan, Selçuk İnan, Belhanda, Andone, Sekidika, Emin Bayram, Taylan Antalyalı

Teknik Direktör: Fatih Terim

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Karim Hafez, Walter (Erkan dk. 90 ?), Robin Yalçın, Gökhan Töre (Kjartansson dk. 46), Acquah (Donald dk. 71), Bifouma, Umut Bulut

Yedekler: Ufuk, Murat, Ahmet, Chaaleli, Yiğithan, Ndayishimiye, Özer

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Gol: Adem Büyük (dk. 45 pen.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Acquah, Gökhan Töre, Robin Yalçın (Yeni Malatyaspor), Feghouli, Marcao (Galatasaray)

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu