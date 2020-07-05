ÖZET İZLE: Galatasaray 1 - 3 Trabzonspor Maç Özeti ve Golleri İzle| GS TS Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet aldı.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Ndiaye'nin ceza yayından vuruşunda Donk'tan seken topu alan Ekuban'ın ceza sahası içi sol tarafından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

10. dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası içi sağ tarafta topla bulunan Emre Akbaba'nın pasını yine Feghouli'ye aktardı. Cezayirli futbolcunun penaltı noktası üstünden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

32. dakikada Feghouli'nin Da Costa'ya yaptığı müdahalede VAR'a giden hakem Cüneyt Çakır, pozisyonu izledikten sonra Feghouli'ye kırmızı kart gösterdi.

40. dakikada Donk'un ceza sahası içinde Sörloth'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Cünent Çakır, VAR'da tekrar pozisyonu izleyip penaltı kararı verdi.

41. dakikada penaltıda topun başına geçen Sosa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada ceza sahası dışından Emre Akbaba'nın uzaktan vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etti.

53. dakikada Ndiaye'nin ceza yayından yaptığı sert vuruşta kaleci Okan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

60. dakikada Taylan'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Emre'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

70. dakikada sağ kanattan Sosa'nın ortasında arka direkte topla buluşan Novak'ın Sekidika'nın üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

74. dakikada sol kanattan Guilherme'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Da Costa'nın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

90+4. dakikada Hüseyin Türkmen'in, Taylan Antalyalı'ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Seri topu ağlara gönderdi. 1-2

90+5. dakikada Ekuban'ın ceza sahası içine yerden ortasında Sörloth meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano (Martin Linnes dk. 46), Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi (Şener Özbayraklı dk. 77), Jean Michael Seri, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli ?, Ömer Bayram (Jesse Sekidika dk. 46), Younes Belhanda (Emin Bayram dk. 77), Emre Akbaba (Yunus Akgün dk. 83)

Yedekler: Berk Balaban, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz

Teknik Direktör: Fatih Terim

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet (Serkan dk. 71), Hüseyin Türkmen, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak (Doğan dk. 77), Badou Ndiaye (Guilherme dk. 71), Sosa (Nwakaeme dk. 86 ?), Abdülkadir Ömür, Ekuban (Bilal dk. 86 ?), Alexander Sörloth

Yedekler: Erce Kardeşler, Campi, Messias, Abdurrahim, Koray

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Goller: Seri (dk. 90+4 pen.) (Galatasaray), Sosa (dk. 41 pen.), Novak (dk. 70), Sörloth (dk. 90+5) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Sofiane Feghouli (dk. 32) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Saracchi, Donk (Galatasaray), Da Costa, Alexander Sörloth (Trabzonspor)