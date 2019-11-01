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ÖZET İZLE: Galatasaray 2 - 0 Çaykur Rizespor Maç Özeti ve Golleri İzle | GS Rizespor Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE: Galatasaray 2 - 0 Çaykur Rizespor Maç Özeti ve Golleri İzle | GS Rizespor Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE: Galatasaray 2 - 0 Çaykur Rizespor Maç Özeti ve Golleri İzle | GS Rizespor Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı, karşılaşma Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray Çaykur Rizespor maçından kareler - Foto Galeri

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Maç Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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Maçtan dakikalar 

3. dakikada sol kanatta topla buluşan Babel'in ceza sahası içine yaptığı ortada Andone'nin kafa vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

15. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın ceza sahası içine yaptığı ortada Rizesporlu Talbi'nin ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

17. dakikada Şener'in açtığı ortada ceza sahası içinde Melnjak'ın elle müdahalesinde hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Babel meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

26. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boldrin'in düzgün vuruşunda Muslera topu kornere çeldi.

53. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Melnjak'ın yerden sert vuruşunu Muslera iki hamlede kontrol etti.

59. dakikada Boldrin'in sol tarafa verdiği topla buluşan Melnjak'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

82. dakikada Lemina'nın bıraktığı topla ceza sahası içinde buluşan Emre Mor'un şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

85. dakikada Emre Mor'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Andone'nin kafa vuruşunu kaleci Tarık oyun alanı içine çeldi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Ahmet Çalık, Luyindama, Şener (Mariano dk. 54), Ömer Bayram, Seri, Lemina, Emre Mor (Adem dk. 87 ?), Babel (Jimmy dk. 76), Andone

Yedekler: Okan, Emre, Selçuk, Belhanda, Donk, Feghouli, Nzonzi

Teknik Direktör: Fatih Terim
Çaykur Rizespor: Gökhan (Tarık dk. 56), Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Meljnak, Diomande (Barış dk. 46), Attamah, Vetrih, Boldrin, Umar Aminu, Oğulcan (Samudio dk. 82 ?)

Yedekler: Abdullah, Atakan, Scepovic, De Pauw, Burak, Oğuz, Orhan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Talbi (dk. 15 k.k), Babel (dk. 18 pen.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Diomande, Oğulcan, Talbi (Çaykur Rizespor), Babel, Fatih Terim (Galatasaray)

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu


 

 

 

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