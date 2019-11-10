ÖZET İZLE: Trabzonspor 1-0 Alanyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Trabzonspor Alanyaspor kaç kaç bitti?

Trabzonspor Alanyaspor Maçı Geniş Özeti ve Gölü İzle... Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk etti. Müsabaka ev sahibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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Maçtan Dakikalar

25. dakikada Abdulkadir Parmak'ın Siopis'e yaptığı müdahaleyi hakem Abdulkadir Bitigen kırmızı kart olarak değerlendirdi. Trabzonspor 10 kişi kaldı.

36. dakikada Efecan'ın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

37. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan kullandığı korner atışında Siopis'in kafayla arka direğe doğru aşırdığı topu müsait pozisyondaki Cisse auta gönderdi.

42. dakikada Fernandes'in pasından topu önüne alan Bakasetas ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan oyuncunun vuruşunda Uğurcan Çakır, yerinde müdahale yaparak meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

62. dakikada Compos'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fernandes'in röveşatası kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

64. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı korner atışında Campos'un eline çarpan top sonrası hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada beyaz noktanın başına gelen Hosseini kaleci Marafona'nın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

69. dakikada Uğurcan Çakır'ın ellerinden seken top Cisse'nin önüne düştü. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşunda Novak topu çizgiden çıkardı.

81. dakikada ceza sahası içinde Fernandes'in top eline çarpmasının ardından hakem Abdulkadir Bitigen, VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi.

83. dakikada penaltı atışını kullanan Hosseini'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ekrem Kan, Serkan Ok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Hosseini, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet Çörekçi (Doğan Erdoğan dk. 87 ?), Yusuf Sarı (Ahmet Canbaz dk. 78), Nwakaeme, Sörloth (Serkan Asan dk. 90 ?)

Yedekler: Erce Kardeşler, Fernandes, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan, Fıratcan Üzüm, Avdijaj, Koray Kılınç, Cafer Tosun

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Alanyaspor: Marafona, Onur (Bammou dk. 77), Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun (Campos dk. 58), Siopis (Salih Uçan dk. 89 ?), Efecan, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse

Yedekler: Haydar, Baiano, Kaan Kanak, Steven Caulker, Umut Güneş, Musa, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Hosseini (dk. 67 pen.) (Trabzonspor)

Kırmızı kartlar: Abdulkadir Parmak (dk. 25) (Trabzonspor), Junior Fernandes (dk. 80) (Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Pereira, Uğurcan Çakır, Nwakaeme, Hosseini (Trabzonspor) , N'Sakala, Tzavellas (Alanyaspor)