Özgür Yankaya 3 yıl sonra Kadıköy'de

Fenerbahçe ile Giresunspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçında 3 yıl sonra bir ilk yaşandı.

21 Şubat 2015'te Fenerbahçe ile Akhisarspor arasında oynanan müsabakada orta hakem olarak görev yapan Özgür Yankaya, o dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım tarafından yönetim şekli beğenilmemiş ve "Yankaya bizim maça bir daha gelemez. Gelse de o stadyumdan çıkamaz" ifadelerini kullanmıştı. O tarihten bu yana hiçbir şekilde Kadıköy'de görev alamayan Yankaya 3 yıl aradan sonra Fenerbahçe'nin Giresunspor müsabakasında görev yaptı.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

