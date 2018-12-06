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Özgür Yankaya 3 yıl sonra Kadıköy'de

Özgür Yankaya 3 yıl sonra Kadıköy'de
Özgür Yankaya 3 yıl sonra Kadıköy'de

Kadıköy’de en son 2015 yılında maç yöneten Özgür Yankaya, 3 yıl sonra ilk kez Fenerbahçe karşılaşmasında görev aldı.

Fenerbahçe ile Giresunspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçında 3 yıl sonra bir ilk yaşandı.

21 Şubat 2015'te Fenerbahçe ile Akhisarspor arasında oynanan müsabakada orta hakem olarak görev yapan Özgür Yankaya, o dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım tarafından yönetim şekli beğenilmemiş ve "Yankaya bizim maça bir daha gelemez. Gelse de o stadyumdan çıkamaz" ifadelerini kullanmıştı. O tarihten bu yana hiçbir şekilde Kadıköy'de görev alamayan Yankaya 3 yıl aradan sonra Fenerbahçe'nin Giresunspor müsabakasında görev yaptı. 

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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