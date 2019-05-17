İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pakistan'da bankada patlama: 20 yaralı

Pakistan'da bankada patlama: 20 yaralı
Pakistan'da bankada patlama: 20 yaralı

Pakistan'ın Pencap eyaleti Sadiqabad şehrinde bulunan bir bankada henüz nedeni bilinmeyen bir patlamanın gerçekleşmesi sonucu en az 20 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaleti Sadiqabad şehrinde bulunan bir bankada dün meydana gelen şiddetli patlamada en az 20 kişinin yaralandığı açıklandı. Polis ve kurtarma ekiplerinin müdahale ettiği olayda yaralılar hastaneye kaldırılırken 5'inin durumunun kritik olduğu belirtildi. Patlama sonrası banka önünde park halinde olan araçların zarar gördüğü, bankanın büyük bir kısmının tahrip olduğu aktarıldı.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken polisin bölgeyi kordon altına aldığı patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Şeftali kebabı Nasıl yapılır? Şeftali kebabı tarifi

Şeftali kebabı tarifi... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.