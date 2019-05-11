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Pakistan'da bir grup silahlı adam 5 yıldızlı otele saldırdı

Pakistan'da bir grup silahlı adam 5 yıldızlı otele saldırdı
Pakistan'da bir grup silahlı adam 5 yıldızlı otele saldırdı

Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Gwadar kentindeki 5 yıldızlı otele yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı ayrılıkçı grup Belucistan Kurtuluş Ordusu üstlendi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Gwadar kentindeki 5 yıldızlı otele silahlı bir grup tarafından yapılan yapılan saldırı sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Pakistan ordusu tarafından yayınlanan açıklamada, en az 4 silahlı adamın, Gwadar'daki Pearl Continental Oteline girmeye çalıştığı belirtildi. Saldırganların binanın en üst katına çıkan bir merdivende güvenlik güçleri tarafından sıkıştırıldığı açıklandı. Güvenlik güçlerinin operasyonu devam ederken, Belucistan eyaleti için bağımsızlık isteyen ayrılıkçı grup Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) saldırının sorumluluğunu üstlendi. BLA sözcüsü Jihand Baloch, yaptığı açıklamada, “Savaşçılarımız otel saldırısında orada kalan Çinli ve diğer yabancı yatırımcılara karşı bu saldırıyı gerçekleştirdi" dedi.

Gwadar'ın, güneybatı Çin'i Pakistan üzerinden Arap Denizi'ne bağlayan bir ticaret koridoru olan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) merkezi olması için inşa edilmiş büyük bir liman bölgesine sahip olduğu biliniyor.

Serkan Bayar

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