Pakistan'da borsa binasına yönelik saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Pakistan'da borsa binasına 4 kişi tarafından silah ve el yapımı bombalarla saldırı gerçekleştirildi. Karaçi polisi tarafından yapılan açıklamada, 4 saldırganın etkisiz hale getirildiği ve 4 güvenlik görevlisi ile 1 polis memurun ise hayatını kaybettiği açıklandı.

Saldırganlar dahil olayda ölenlerin sayısı 9 olarak açıklanırken, yaralananların da hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Borsa binasına gerçekleştirilen saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganlardan biri elinde silahla içeri doğru yöneliyor. Daha sonra bombanın patladığı görülüyor.

Öte yandan yüksek güvenlikli bölgede yer alan borsa binasında birçok özel bankanın merkez ofisi bulunuyor.

Abid Mazhar