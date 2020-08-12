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Pakistan'da dükkana bombalı saldırı: 1 çocuk öldü

Pakistan'da dükkana bombalı saldırı: 1 çocuk öldü
Pakistan'da dükkana bombalı saldırı: 1 çocuk öldü

Pakistan'ın Quetta kentinde yer alan bir dükkana gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Quetta kentindeki bir dükkana bombalı saldırı gerçekleştirildi. Polis, motosikletli iki kişinin dükkana bomba attığını, saldırı sonucu dükkan sahibi ve 2 çocuk dahil toplam 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Dükkanın, 14 Ağustos Bağımsızlık Günü kutlamaları öncesinde Pakistan bayrakları, rozetler ve diğer malzemeleri sattığı belirtildi. Yaralılar çevredeki hastaneye kaldırılırken, bir çocuğun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Polis memuru Ehsanullah Marwat, "Patlamada 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı. Muhammed Muddassar adlı bir çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti" dedi.

Abid Mazhar
 

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