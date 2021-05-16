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Pakistan'da Filistin'e destek protestoları devam ediyor

Pakistan'da Filistin'e destek protestoları devam ediyor
Pakistan'da Filistin'e destek protestoları devam ediyor

Pakistan’ın Karaçi kentinde İmamia Öğrenci Örgütü tarafından Filistin’e destek protestosu düzenlendi.

Pakistan’da Filistin’e destek protestoları devam ediyor - Tıkla İzle

İsrail güçlerinin, Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, aralarında Pakistan'ın da bulunduğu birçok ülkede Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor. İsrail güçlerinin Filistin'e yönelik saldırıların ardından İmamia Öğrenci Örgütü, Karaçi kentinde Filistin'e destek protestosu düzenledi. Göstericiler, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar ve pankartlar açarken, ellerinde Filistin bayrakları taşıdı. İsrail'in Filistinlilere yönelik zulümlerinin şiddetle kınandığı protestoda, uluslararası toplumun İsrail'in Filistin topraklarını ve halkını bombalamasına engellemesi talep edildi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda (İİT) yaptığı konuşmada, İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçların cezasını çekmesi gerektiğini, Filistin halkına ve mülklerine yönelik devam eden saldırganlığı durdurmak için acil adımlar atılması çağrısında bulundu.

Öte yandan Adalet Hareketi Partisi'nin destek çağrısına kulak veren yüzlerce kişi, Pakistan'ın Karaçi ve Lahor kentlerinde 14 Mayıs'ta sokaklara dökülmüş, Filistin'e destek gösterisi düzenlemişti.

Abid Mazhar
 

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