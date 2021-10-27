Pakistan'da polis ve yasaklı grup arasında çatışma: 3 ölü

Pakistan'da yasaklı olan Tehreek-i-Labbaik Pakistan (TLP) üyesi olan binlerce kişi bugün Pencap eyaletine bağlı Gujranwala bölgesindeki Sadhoke yakınlarında polisle çatıştı. Çatışmada en az 3 polis hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Polis, çatışmaların TLP üyelerinin İslamabad'a yürüyüşünü engellemeye çalıştıkları sırada yaşandığını açıkladı.

Tıbbi yönetici Dr. Azhar Amin, çatışmalarda yaralanan 30'dan fazla polisin Muridke Tehsil Karargahı (THQ) Hastanesi'ne kaldırıldığını, 35 yaralı personelin de Şeyhupura Bölge Karargahı (DHQ) Hastanesi'ne götürüldüğünü söyledi. Amin ayrıca, TLP eylemcilerinden birkaç kişinin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını dile getirdi.

Başbakan Imran Khan, hükümet tarafından yasaklanan Tehreek-e-Labbaik grubu hakkında, kimsenin yasayı eline almasına izin vermeyeceğini söyledi. Khan, hükümetin "siyasi amaçlarla şiddete izin vermeyeceğinin” de altını çizdi.

Bir gün önce İçişleri Bakanı Sheikh Rasheed Ahmad, hükümetin Fransız büyükelçiliğini kapatmaya yönelik talebi dışında yasaklı Tehreek-e-Labbaik tarafından ileri sürülen tüm yaklaşımlara olumlu olduklarını belirterek, "Fransız büyükelçisi meselesiyle ilgili çeşitli kısıtlamalarımız var" demişti.

Abid Mazhar

