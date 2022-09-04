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Pakistan'da sel nedeniyle hastalık vakaları arttı

Pakistan'da sel nedeniyle hastalık vakaları arttı
Pakistan'da sel nedeniyle hastalık vakaları arttı

Pakistan’da bin 265 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi nedeniyle yüz binlerce insanın çeşitli hastalıklara yakalandığı açıklandı.

Pakistan’da sel nedeniyle hastalık vakaları arttı - Tıkla İzle

Pakistanlı sağlık yetkilileri, muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinden etkilenen yüz binlerce insanın temiz su sağlamada yaşanan sorunlar sebebiyle çeşitli hastalıklara yakalandığını duyurdu. Sind Eyaleti Sağlık Bakanı Doktor Azra Pechuho, “Sel nedeniyle 134 binden fazla ishal vakası ve 44 bin sıtma vakası rapor edildi. Ayrıca selden etkilenenler arasında şimdiye kadar 100 binden fazla cilt hastalığı rapor edildi” dedi.
Bakan Pechuho, Sind Eyaletinde solunum yolu hastalıkları da dahil olmak üzere diğer hastalıklarda da vaka artışı yaşandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), selden etkilenen bölgelerde ülke genelinde bu ay 73 bininin doğum yapması beklenen en az 650 bin hamile kadının bulunduğunu ve sağlık hizmetine ihtiyacı olduğunu söyledi. UNFPA ayrıca sel nedeniyle neredeyse 1 milyon evin hasar gördüğünü hatırlatarak, birçok kadın ve kız çocuğunun cinsiyete dayalı şiddet riski altında olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Pakistan'da en son bin 265 kişinin sel nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ayrıca hükümet sel nedeniyle ulusal acil durum ilan etmişti.

Abid Mazhar

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