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Pakistan'da tren okul servisine çarptı: 3 ölü, 9 yaralı

Pakistan'da tren okul servisine çarptı: 3 ölü, 9 yaralı
Pakistan'da tren okul servisine çarptı: 3 ölü, 9 yaralı

Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir trenin demiryoluna giren okul servisine çarpması sonucu 3 öğrencinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Pakistan’da tren okul servisine çarptı: 3 ölü, 9 yaralı - Tıkla İzle

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Sheikhupura kentinde Jaranwal'dan Lahor'e giden bir tren okul servisine çarptı. Kazanın ardından olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada 3 öğrencinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılan yaralı öğrencilerden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazanın meydana geldiği noktada hemzemin geçit bulunmadığı, okul servisinin kontrolsüz bir şekilde demiryoluna daldığı ifade edildi. Kazanın ardından servis şoförünün olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Abid Mazhar
 

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