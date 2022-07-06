Pakistan'daki Muson yağmurlarında can kaybı 77'ye yükseldi

Pakistan'da etkili olan Muson yağmurlarının bilançosu artıyor. Pakistan'da etkili olan Muson yağmurlarının sele neden olması ile ülke genelinde hayatı kaybedenlerin sayısı 77'ye yükseldi. Pakistan'da en fazla can kaybının yaşandığı eyaletin, 39 kişinin hayatını kaybetmesi ile Belucistan olduğu belirtildi. Belucistan Afet Yönetim Kurumu yağışlardan en çok etkilenen bölgelerin Killa Saifullah, Zhob, Pişin ve Harnai olduğunu açıkladı.

Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman yaptığı açıklamada, ülkede yüzlerce evin yıkıldığını belirterek, yaşanan can kayıplarını “ulusal bir trajedi” olarak nitelendirdi. Bakan Rehman, Ulusal Afet Yönetim Otoritesi'nin (NDMA) Muson yağmurları için acil durum planı hazırladığını ifade ederek, “Bütün bu yıkımlar iklim değişikliği nedeniyle gerçekleştiğinden, bu yıkımları ve can kayıplarını önlemek için geniş çerçeveli bir plana ihtiyacımız var” dedi.

Pakistan Meteoroloji Departmanı ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışların 8 Temmuz'a kadar devam edeceğini duyurdu. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde etkili olan şiddetli Muson yağmurlarının sele neden olması ile 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Belucistan Eyalet Yetkilileri, Ketta şehrinde acil durum ilan etmişti. Yetkililer ayrıca Ketta'daki Sariab Mills bölgesinde 100'den fazla evin çöktüğünü ifade etmişti.

Abid Mazhar

