Pakistan'daki patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Quetta'da bulunan Serena Otel'de patlama meydana gelmişti. Patlamada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi. Yerel basında yer alan haberlerde, patlamanın nedeninin bomba yüklü araç olduğu ve saldırıyı Taliban'ın düzenlediği öne sürüldü. Patlama sırasında ayrıca, Çin Büyükelçisinin otelde olduğu iddia edildi.

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed ise yaptığı açıklamada, Çin Büyükelçisinin otelde kaldığını, ancak bomba patladığında orada olmadığını ifade etti.

Polis memuru Nasir Malik patlama sonrası yaptığı açıklamada, patlamanın otelin park alanında meydana geldiğini ifade etmiş, patlamanın neden meydana geldiğini henüz bilmediklerini aktarmıştı. Malik, "Görevlilerimiz bunun bir bomba olup olmadığını veya ne tür bir cihaz olabileceğini belirlemek için çalışıyorlar" demişti.