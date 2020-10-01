Pandemi döneminde Şehir Hastaneleri ilaç gibi geldi

Kentteki eski hastanelerin hepsinde pandemi hastalarının tedavileri yoğun olarak sürdürülürken, pandemi dışı hastaların tedavileri de Şehir Hastanesinde aksatılmadan devam etti. Hastanenin açılışı da 2 Ekim Cuma günü Konya'yı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Konya Şehir Hastanesi 5 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla 838 yataklı ilk etabıyla hasta kabulüne başladı. Hastanede hizmet vermeye başladığı günden bugüne 100 binin üzerinde poliklinik yapılırken, 6 bin civarında ameliyat gerçekleştirildi Konya'da son 2 ayda korona virüs (Covid-19) salgını ise yoğun olarak yaşandı. Bu dönemde hizmet vermeye başlayan Konya Şehir Hastanesi ise adeta ilaç gibi geldi. Pandemi hastalarının tedavileri şehirdeki eski hastanelerde devam ederken, Şehir Hastanesi temiz hastane olarak ayrıldı ve sadece pandemi dışı hastalara hizmet verdi.

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, pandemi döneminde Şehir Hastanesinin ne kadar önemli olduğunun yaşanarak öğrenildiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımızın Konya'mıza hediye etmiş olduğu bu hastane, bu dönemde gerçekten pandemi dışı hastalarımızın sağlık sorunlarının çözümünde bize bir merhem oldu. Özellikle bu dönemde Ağustos'tan itibaren hizmete giren Şehir Hastanemizde hem acil sağlık hem poliklinik hizmetlerimiz hem ameliyat hem doğum, pandemi dışı hastalarımızı gönül rahatlığıyla yönlendirdiğimiz bir merkez, sağlık üssü haline geldi. Bu dönemde özellikle nitelikli ameliyat dediğimiz 2 bin civarında ameliyat yapıldı ama toplam ameliyat sayımız 6 bin civarıdır. A, B, C grubu dediğimiz nitelikli ameliyat sayımız 2 bin civarında. Yine 500 civarında doğum oldu 2 ay içinde ve bunlarda primer sezaryen dediğimiz sezaryen oranımız yüzde 13'lerde. Bu da güzel bir rakam Türkiye ortalamasının altında. Yine yoğun bakım ve yatak doluluk oranlarına baktığımızda servis yatak doluluk oranımız yüzde 60'larda, çoğu hastanemizde pandemi dışı hastaya bakılmıyor. Bu 838 yataklı hastanemizde yatak doluluk oranımız yani ameliyat olan veya inmedir, kalp rahatsızlığıdır, diğer rahatsızlıklardan dolayı hastanemize başvuran hastalarımızın tedavileri burada hiç aksatılmadan yürütülüyor. Yine bu dönemde pandemi dışı yoğun bakım önemli bir sorun. Burada da bir sorun yaşamıyoruz ve buradaki yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 61. Pandemi hastalarımıza, pandemi dışı hastalarımıza Konya'mızda sıkıntıya girmeden, tedavileri aksatılmadan hizmet sunuluyor. Yani Konya'da şehir hastanemizle birlikte hem pandemi hastalarımız diğer hastanelerimizde rahatlıkla tedavi ediliyor hem de pandemi dışı hastalarımıza şehir hastanemizde aksatılmadan hizmet sunuluyor” dedi.

“Şehir Hastanesi açılmamış olsaydı bu iki aylık süreçte ciddi sorunlar yaşayabilirdik”

İl Sağlık Müdürü Koç, Şehir Hastanesinin bu dönemde gerçekten ilaç gibi geldiğini kaydederek, “Şehir Hastanemizi son iki aylık süreçte açmamış olsaydık gerçekten pandeminin yoğun yaşandığı bu iki aylık süreçte gerek yoğun bakım gerek yatak açısından ciddi sorunlar yaşayabilirdik ama bu dönemde bize gerçekten ilaç gibi geldi. Şehir Hastanemiz sayesinde pandemiyi yoğun yaşadığımız bu dönemde hem pandemi hastalarımız hem de pandemi dışı hastalarımızın tetkik ve tedavilerinde, yataklı servis ve yoğun bakım hizmetlerinde sorun yaşamadık. Pandemi hastalarımızın yoğun bakımlarını ve yataklı tedavilerini eski hastanelerimizde organize ettik ve pandemi dışı hastalarımızın poliklinik, acil, doğum ve ameliyat hizmetlerini Şehir Hastanemizde aksatmadan yürüttük” diye konuştu.

Toplam yatak sayısı bin 250'ye ulaşacak

Kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımı tamamlanan Konya Şehir Hastanesi, 838 yataklı ilk etabıyla hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar da 2. etabı olan bin 250 yatağa tamamlanan kısmıyla hizmet vermeye devam edecek. Konya ve çevresine hizmet verecek bir sağlık üssü olarak planlanan Konya Şehir Hastanesi 420 bin metrekare kapalı alana sahip, 278 poliklinik, 609 hasta yatağı, 130 yoğun bakım, 10 KVC yoğun bakım, 48 yeni doğan yoğun bakım, 14 adet tek kişilik doğumhane, 12 perinatal servis, 19 tutuklu servisi, 3 İyot Tedavi Birimi, 17 Yanık Merkezi olmak üzere, 838 yatakla kadın doğum ve çocuk ve genel hastane olarak hizmet veriyor. Hastanede yataklı servisler dışında 32 genel, 12 gün, 2 sezaryen, 2 tüp bebek ve 1 yanık olmak üzere toplam 49 ameliyathane, endoskopi birimi, nükleer tıp birimi, meme mükemmeliyet merkezi, fizyoterapi birimi, hemodiyaliz ünitesi, sağlık kurulu ve kapsamlı bir radyoloji birimi mevcut. Yıl sonunda açılacak onkoloji ve KVC birimleri ile toplam yatak sayısı bin 250'ye ulaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapacak

Konya Şehir Hastanesinin açılışı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Ekim Cuma günü yapılacak. Konya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi başta olmak üzere büyük yatırımların toplu açılışlarını gerçekleştirecek.

Enver Furkan Çelebioğlu - Fatih Macit

