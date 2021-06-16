Pandemide teknoloji ürünlerine ilgi arttı, en çok talep tablette oldu

Türkiye'de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evden çalışma ve uzaktan eğitimin öne çıkmasıyla tabletler başta olmak üzere teknoloji ürünlerine ve çalışma mobilyalarına olan talep arttı.

Bir e-ticaret platformu 2021 yılının ilk beş ayki satış verileri kapsamında derlediği rapora göre, teknoloji alanında en çok satın alınan 3 ürün; tablet, akıllı bileklik ve harddisk oldu.

En çok tablet, akıllı bileklik ve harddisk satın alındı

2020 yılının son beş ayı ile 2021 yılının ilk beş ayındaki satış verilerini kıyaslayan platformdan yapılan açıklamaya göre; tabletlerde yüzde 50, harddisk ürünlerinde yüzde 93, cep telefonlarında yüzde 231 ve cep telefonu aksesuarlarında yüzde 631 artış yaşandığı belirtildi. Ay bazındaki değerlendirmede ilgili ürünlerin en çok satış yapılan ayları ise; cep telefonları nisan, harddiskler mayıs, tabletler ve cep telefonu aksesuarları mart ayında olduğu açıklandı.

Koronavirüs sürecinde satın alınan teknoloji cihazları arasında, ev tipi kahve makineleri de listede kendine önemli bir yer buldu. İş yerlerinin kademeli olarak kapanması ve evden çalışma sistemine dönülmesiyle genel olarak ev dışında kahve tüketimi azalırken, evlerde olan tüketim ise arttı. Buna bağlı olarak kahve makinesi satışlarında yüzde 15'lik artış yaşandığına dikkat çekilirken satışların özellikle mayıs ayında olduğu açıklandı.