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Papa Francis'ten 'Kudüs'te şiddeti durdurun' çağrısı

Papa Francis'ten 'Kudüs'te şiddeti durdurun' çağrısı
Papa Francis'ten 'Kudüs'te şiddeti durdurun' çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Kudüs'te şiddetin durdurulması için çağrıda bulundu.

Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken, Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, Kudüs'teki şiddetin sona ermesi çağrısında bulundu. Papa Francis yaptığı açıklamada, "Şiddet şiddeti doğurur, çatışmaları durdurun" ifadesini kullandı. Papa, tüm tarafları kutsal şehrin çok dinli kimliğine ve kültürüne saygı duymaya ve soruna çözüm aramaya davet etti.

İsrail güçleri, Kadir Gecesi'nde de teravih namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere saldırıda bulunmuştu. Çıkan olaylarda 90 Filistinli yaralanmıştı.

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