Papa'dan Irak'a tarihi ziyaret

Korona virüs salgınında ilk kez İtalya dışına çıkan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Irak'a tarihi ziyaret gerçekleştiriyor. Papa Francis'i taşıyan uçak, başkent Bağdat'ta bulunan havaalanına iniş yaptı. Papa Francis, havaalanında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Havaalanındaki özel salonda Başbakan el-Kazımi ile görüşme gerçekleştirmesi beklenen Papa Francis, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya gelecek.

Siyasi parti liderleriyle de görüşmesi planlanan Papa Francis, Bağdat'taki Süryani Katolik Kilisesi'nde piskoposlar, rahipler ve din adamlarını ziyaret edecek.

Tarihte ilk kez bir Papa Irak'ı ziyaret ediyor

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, ziyaret düzenlediği Bağdat'ta resmi törenle karşılandı.

Korona virüs salgınında ilk kez İtalya dışına çıkan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Irak'a tarihi ziyaret gerçekleştiriyor. Papa Francis, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Papa, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi. Papa Francis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından resmi törenle karşılandı. Papa ve Salih, resmi törenin ardından ikili görüşmeye geçti.

Siyasi parti liderleriyle de görüşmesi planlanan Papa Francis'in bir sonraki durağı Bağdat'taki Süryani Katolik Kilisesi olacak. Papa, Bağdat'taki Süryani Katolik Kilisesi'nde piskoposlar, rahipler ve din adamlarını ziyaret edecek. Tarihte ilk kez bir Papa, Irak'ı ziyaret ediyor.

Abdulkadir Hacıoğlu