Papa'nın Irak'a yapacağı tarihi ziyaretin programı açıklandı

Cuma günü başlayacak ve pazartesi günü sona erecek ziyaret kapsamında Papa, Bağdat'ta havalimanında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından karşılanacak ve ardından Papa için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlenecek.

Ziyaretin ikinci günüde ise Şii nüfusunun yoğun olduğu ülkenin güneyindeki Necef kentinde Şii mercii Ali Sistani ile bir araya gelecek olan Papa Francis, daha sonra Zikar kentinde yer alan ve İbrahim peygamberin doğduğu tarihi Ur kentini ziyaret edecek.

Ziyaretin üçüncü gününde ise Papa, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) ziyaret edecek, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile havalimanındaki Başkanlık salonunda bir araya gelecek, ardından Musul'a gidecek.

Musul ziyaretinin ardından Papa'nın daha sonra Karakuş Kilisesini ziyaret etmesi öngörülüyor. Papa'nın pazartesi günü ise tarihi Irak ziyaretini tamamlaması ve İtalya'ya dönmesi bekleniyor.

Abdulkadir Hacıoğlu

