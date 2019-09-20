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Paper Moon'a İtalya Kültür Bakanlığı'ndan ödül

Paper Moon'a İtalya Kültür Bakanlığı'ndan ödül
Paper Moon'a İtalya Kültür Bakanlığı'ndan ödül

Akkök Holding bünyesinde bulunan Paper Moon, İtalyan Kültür Bakanlığı’na bağlı Accademia Italiana della Cucina tarafından verilen “Diploma of Good Cuisine” ödülüne layık görüldü.

İtalyan yeme içme kültürünün tüm dünyada yayılması ve gastronomi etrafındaki ekonominin gelişmesi hedefiyle İtalyan Kültür Bakanlığı'na bağlı Accademia Italiana della Cucina tarafından verilen “Diploma of Good Cuisine” ödülüne bu yıl Akkök Holding bünyesinde bulunan Paper Moon layık görüldü.

İtalya ve Türkiye arasında gastroekonomi ve gastroturizm alanında kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesi için önemli çalışmalara imza atmayı hedefleyen Accademia Italiana della Cucina İstanbul tarafından takdim edilen ödülü Paper Moon adına Paper Moon Executive Şefi Giuseppe Pressani aldı.

Gastronomi alanının önemli ödüllerinden birine layık görülen, Paper Moon restoranın kuruluş öyküsü de kendisi kadar renkli. 1996 yılında Dinçkök Ailesi'nin konuklarını ağırlamak için Akmerkez'de kurduğu restoran, İtalyan lezzetti tutkunlarının bir numaralı mekanı oldu. Paper Moon daha sonra iş, siyaset, spor ve sanat dünyasının buluşma noktası haline geldi.

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