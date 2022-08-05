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Paraşütünün ipleri dolandı, yedek paraşütü hayatını kurtardı

Paraşütünün ipleri dolandı, yedek paraşütü hayatını kurtardı
Paraşütünün ipleri dolandı, yedek paraşütü hayatını kurtardı

İspanya'da yamaç paraşütü yaptığı esnada şiddetli rüzgar nedeniyle paraşütünün ipleri dolanan adamın hayatını, düşüşe bir saniye kala açmayı başardığı yedek paraşüt kurtardı.

Paraşütünün ipleri dolandı, yedek paraşütü hayatını kurtardı - Tıkla İzle

İspanya'nın Organya bölgesinde yamaç paraşütü yapan Kevin Philipp, rüzgar nedeniyle paraşütünün iplerinin dolanması sonucu ölümden döndü. Sosyal medya hesabından o anlara ait görüntüleri paylaşan Philipp, akrobasi hareketi yaptığı sırada "güçlü türbülans" nedeniyle çeşitli zorluklar yaşadığını söyledi. O esnada paraşütün bağlantılarında takılmalar meydana geldiğini belirten Philipp, bu nedenle yedek paraşütün açılmasının zorlaştığını ifade etti.

Ölümden saniyelerle kurtuldu

Metrelerce yüksekten yere çakılmak üzere olan Philipp, yedek paraşütünün düşüşe bir saniye kala açılmasıyla kurtuldu. Yere indikten sonra paraşütünün karışan iplerini gösteren Philipp, "Ölmek için bir gün değildi, teşekkürler" dedi.

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