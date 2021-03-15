Paris'te "ayrılıkçı" yasa tasarısı ve İslamofobi protestosu

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Republique Meydanı'nda Fransız Müslüman Demokratlar Birliği ve çok sayıda sivil toplum örgütü tarafından Müslümanları hedef alan ve "ayrılıkçı" yasa tasarısı olarak da bilinen "Cumhuriyet Prensiplerine Saygıyı Güçlendiren" yasa tasarısı ile İslamofobi protesto edildi. Göstericiler, "İslamofobiye dur" yazılı pankartlar açarken, yasa tasarısını ırkçı ve demokrasi karşıtı olduğunu belirttiler.

Ayrılıkçı Yasa tasarısı, Fransa'da ve birçok ülkede insan hakları savunucuları ve Müslümanların tepkisine neden olmuş hatta bazı ülkelerde Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapılmıştı.

Yasa tasarısı 16 Şubat'ta Ulusal Meclis'te kabul edilmişti. 30 Mart tarihinden itibaren de Senato'da görüşülecek olan yasa tasarısının Senato'daki oylamanın ardından yeniden Ulusal Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Tansu Sarıtaylı