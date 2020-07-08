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Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde park halindeki otomobilin alev alev yanması mahalle sakinlerini korkuttu.

Olay, Kahta ilçesi Fatih Mahallesi 1 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Askerlik Şubesinin arkasında bulunan sokak içinde park halindeki Mustafa Çiçek'e ait 02 KB 767 plakalı Fiat marka otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler bir anda otomobili sardı.

Otomobilin yandığını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Alev topuna dönen araç, mahalle sakinlerinde korkuya neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesiyle mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

Çıkan yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangının nasıl çıktığı hakkında soruşturma başlatıldı.

Ömer Faruk Aydın
 

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