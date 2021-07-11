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Park halindeki otomobil kundaklandı

Park halindeki otomobil kundaklandı
Park halindeki otomobil kundaklandı

Kırıkkale'de kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından park halindeki bir otomobil kundaklandı.

Park halindeki otomobil kundaklandı - Tıkla İzle

Olay, sabah saat 04.30 sıralarında Kırıkkale'de Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, İlker Köstekli'ye ait 05 ABE 75 plakalı otomobilin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Olayı gerçekleştiren şüpheli şahıs koşarak olay yerinden kaçtı. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri ise durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

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