Park halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu

Edilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi 3379 Sokak ta meydana geldi. Park halinde duran 20 B 9047 plakalı otomobilden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelene ekipler aracın motorunun bulunduğu alev ve dumanların yükseldiği aracın ön kısmına müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile çevresine sirayet etmeden söndürüldü. Yangınının çıkış nedeninin ise yapılacak incelemelerin ardından belli olacağı öğrenildi.

Semih Can Yılmaz