Paşinyan parlamentoya geldi, muhalifler dışarıda toplandı

Ermenistan'da geçtiğimiz hafta ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa etmesi yönünde talepte bulunmasının ardından yaşanan siyasi kriz giderek derinleşiyor. Paşinyan, başkent Erivan'da konuşma yapmak üzere parlamentoya geldiği sırada muhalefet üyeleri de bina önünde toplandı. 1 haftadır parlamentonun önündeki Mareşal Bağramyan Caddesi'ni trafiğe kapatarak Paşinyan'ın istifası için nöbet tutan yüzlerce kişi, Paşinyan'ın parlamentoda konuşma yapacağını öğrenince yeniden bir araya geldi. Muhalefet liderleri parlamento çevresine kurulan platform üzerinden Paşinyan'a eleştirilerde bulunurken, yüzlerce polis de parlamento dışında güvenlik önlemleri aldı. Parlamento içerisine ve yüksek noktalara ise Paşinyan'ın yakın korumaları ve keskin nişancılar konuşlandırıldı.

Sarkisyan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan ile görüştü

Erivan'da gerilimin had safhaya çıktığı saatlerde ise Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Nikol Paşinyan'ın 2 kez görevden alınmasına yönelik kararname imzaladığı Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye dair Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sarkisyan'ın ülkedeki siyasi krizin sonlanmasını umduğu ifade edildi.

Erhan Altıparmak