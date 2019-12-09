İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Pendik’te özel halk otobüsünün arkasına takılan patenli 3 genç, adeta faciaya davetiye çıkardı. Otobüsün arkasına takılan gençler uzun süre tehlikeli şekilde yolculuk etti. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu - Tıkla İzle

Pendik sahil yolunda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, patenli 3 genç özel halk otobüsünün arkasına takılarak yolculuk etti. Sorumsuz gençler bu davranışla hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Gençlerin otobüs arkasında tehlikeli yolculuğuna tanık olan diğer sürücüler kısa süreli şok yaşadı. Patenli gençler uzunca bir süre daha tehlikeli yolculuklarına devam etti.

Otobüsün arkasına takılan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün arkasına takılan patenli 3 genç tehlikeli şekilde yolculuk ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.