Patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu

İstanbul'da zaman zaman ortaya çıkarak trafikteki otobüslerin arkasına tutunup seyreden patenli gençlere bir yenileri daha eklendi. Eyüpsultan Alibeyköy'de patenli 5 genç, cadde üzerinde seyir halinde olan halk otobüsüne tutundu. Bir süre bu şekilde ilerleyen gençler kendi canlarını adeta hiçe saydı. E-5 karayolu Acıbadem mevkisinde de bir başla patenli 2 genç otobüse tutunarak, başka bir noktada diğer 2 genç ise motosikletliye tutunarak ilerledi.

Motosiklette 7 kişi seyrettiler

Merter'de ise geçtiğimiz günlerde cadde üzerinde sepetli motosikletle seyreden 7 genç, yürekleri ağza getirdi. Hiçbir önlem almadan kilometrelerce yol giden gençler, kendisini görüntüleyen sürücüye karşı da dans ederek karşılık verdi. Gençlerin yaptığı tehlikeli yolculuklar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Doğan Can Cesur