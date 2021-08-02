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Patlayan kozalaklar saniyeler içinde yangını böyle büyüttü

Patlayan kozalaklar saniyeler içinde yangını böyle büyüttü
Patlayan kozalaklar saniyeler içinde yangını böyle büyüttü

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde devam eden yangında kozalakların yangını nasıl büyüttüğü cep telefonu ile görüntülendi.

Patlayan kozalaklar saniyeler içinde yangını böyle büyüttü - Tıkla İzle

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde Yazılı Kanyon'da saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını devam ediyor. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan yoğun bir mücadele veriyor. Yangına 1 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda kara unsuru ile müdahale ediliyor. Yangın Çandır köyünde bazı evlere zarar verirken, vatandaşlar yangının yayılmasını engellemek için büyük çaba gösteriyor.

Çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda kozalaklar büyük tehlike saçıyor. Yanan kozalaklar farklı bölgelere fırlayarak yangını daha da genişletiyor. Sütçüler ilçesinde bir vatandaş kozalakların yangını nasıl büyüttüğünü görüntüledi. Görüntülerde vatandaşların panik anları ve yangına müdahaleleri de görülüyor. Olayı görüntüleyen vatandaş, “Kozalak attı. Her yer bir saniyede yandı. Olaylar bu. Her yer bir dakikada kül oldu” dedi.
Ekiplerin yangına müdahaleleri sürüyor.


Ali Serkan Aygün - Muhammed Enes Yapalıkan
 

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