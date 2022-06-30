Paylaşımlar NFT'ye dönüşüyor

Türk Telekom Ventures çatısı altındaki yatırımlardan AppYap tarafından hayata geçirilen yerli sosyal medya platformu Yaay, geliştirilen özellikleriyle kullanıcılarına farklı deneyimler sunmaya devam ediyor. Sosyal Medya Günü'nde yapılan açıklamada, Yaay'ın, başta sanat ve finans dünyası olmak üzere birçok alanda kullanıcıların hayatında yer edinen dijital yeniliklerden ‘NFT' (Nitelikli Fikri Tapu) teknolojisini, platform üzerine taşıdığı duyuruldu.

NFT oluşturma özelliği

Uygulamanın, ‘NFT Studio' özelliği ile dünyada kullanıcılarının ‘NFT' üretebildiği ilk sosyal medya platformu olduğu belirtildi. Kullanıcılar, paylaşımlarını platform üzerinden doğrudan NFT'ye dönüştürebilecek. Bu sayede ürettikleri içerikleri tüm dünyadaki pazar yerlerinden satışını yapabilecekler. Bu özellikle, kullanıcıların oluşturduğu NFT'ler silinemezken, tüm veriler satın alacak kişiler tarafından uygulama üzerinden her zaman görüntülenebilecek. Ayrıca oluşturulan NFT'ler sadece bir görsel olarak değil, tüm post bilgileri ve detaylı meta verileriyle dijital simge olarak varlığını sürdürebilecek.

İçerik üreticileri, ‘Yaay NFT Studio' ile sadece marka iş birlikleri ve reklam gelirleri değil, ürettikleri içeriklerin doğrudan oluşturacağı değer ile de gelir elde edebilecekler. Gündem ve haber takibi, bilgiye ulaşma, bilgilendirme, rozet uygulaması gibi seçenekleriyle birçok farklı özelliği aynı çatı altında buluşturan uygulama kullanıcıları, NFT oluşturma özelliği ile kendi paylaşımlarını değiştirilmesi mümkün olmayan alınıp satılabilen dijital varlıklar haline getirebilecek. Link, anket ve alıntılama olan içerikler dışında kullanıcılar tüm paylaşımlarını NFT'ye dönüştürerek, her geçen gün popülerleşen NFT ve blokzincir teknolojisini deneyimleyecek.