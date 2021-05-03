İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pazar kurulmadı vatandaşlar manavlara akın etti

Pazar kurulmadı vatandaşlar manavlara akın etti
Pazar kurulmadı vatandaşlar manavlara akın etti

Devrek’te halk pazarı kurulmayınca vatandaşlar manavlara akın ettiler.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde “ Tam Kapanma” nedeniyle ilçede Pazartesi günü kurulan halk pazarı faaliyete geçmeyince vatandaşlar meyve ve sebzelerini almak için manavlara akın etiller.

17 günlük “Tam Kapanma” nedeniyle evlerindeki sebze ve meyve ihtiyaçlarını manavlardan gidermek zorunda kalan vatandaşlar zaman zaman kısa süreli de olsa sıra beklemek zorunda kalırken, manav tezgahlarında ihtiyaçların çok farklı olmadığını ifade eden Devrekli vatandaşlar ,” Evet Pazar fiyatları biraz farklı ama, bazı tezgahlarda pazarı aratmayan fiyatlar mevcut. Bunun nedeni de bazı manav esnafının fırsatçılık yapmadığını gösteriyor kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdiler.

Devrekli esnaf Cihan Baycan ise "Tam Kapanma” süresince Devrekli vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar ucuz sebze ve meyve satmaya çalışıyoruz. Kapanmayı fırsat bilerek asla fiyatlarımıza oynama yapmadık ve yapmayacağız da elimizdeki imkanlar çerçevesinde vatandaşlarımıza ucuz sebze ve meyve almalarına destek vereceğiz” diye konuştu.

Fikri Erdem
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.