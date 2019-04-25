İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Pazarda hileli satış yapınca tezgahı kapatıldı

Pazarda hileli satış yapınca tezgahı kapatıldı
Pazarda hileli satış yapınca tezgahı kapatıldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Perşembe pazarında bir esnafın etikete yanıltıcı fiyat yazması nedeniyle tezgahı zabıta tarafından kapatıldı. Kapatılan tezgahın önüne ise ‘Vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış yaptığı için kapatıldı’ yazısı asıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü uzun süredir hileli satış yapan ve müşteriyi yanıltan esnafın tezgahını kapatarak ifşa ediyor. Son olarak fiyat etiketlerinde yarım kilo biber için 2.99 yazan ve 99 rakamını gözle görünmeyecek derecede küçük yazan R.T. isimli esnafın tezgahı Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kapatıldı. Kapatılan tezgahın önüne ise ‘Vatandaşa kötü davrandığı ve hileli satış yaptığı için kapatıldı' yazısı asıldı. Zabıtanın bu hareketi ise esnaftan ve vatandaşlardan takdir topladı.  

Halil Dağ

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.