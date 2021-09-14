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PCR testi zorunluluğu aşıda hız kazandırdı

PCR testi zorunluluğu aşıda hız kazandırdı
PCR testi zorunluluğu aşıda hız kazandırdı

Aşı olmayan vatandaşların birçok alanda PCR testi zorunluluğu getirilmesi aşılamada hız kazandırdı.

PCR testi zorunluluğu aşıda hız kazandırdı - Tıkla İzle

6 Eylül'den itibaren uygulamaya konulan okul, sinema, konser, tiyatro gibi kalabalık mekanlarda ve uçak, tren, otobüs gibi şehirler arası ulaşım araçlarında aşısız vatandaşlar için istenen PCR testi zorunluluğu aşılamaya büyük hız kazandırdı. Hal böyle olunca PCR testi zorunluluğundan kurtulmak isteyen aşısız vatandaşlar hastanelere akın etti.

‘'Uçak bileti almayı denedim vermediler. O yüzden aşımı oldum''

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ilk doz aşısını yaptırmaya gelen Hakan Feke ismindeki vatandaş, “Uçaklara almıyorlar, ileriki günlerde okullara da almayacaklar. O yüzden aşı olmamız gerekiyor. Uçak bileti almayı denedim vermediler. O yüzden aşımı oldum” dedi.

‘' Uçakla seyahat ediyoruz, bunlara erişim sağlamak için aşımızı olduk''

Dört ay önce ilk doz aşısını olduğunu aktaran Enes Dilli, “Bugün ise ikinci doz aşımı oldum. Eşim hamile o ilk doz aşısını oldu. Uçakla seyahat ediyoruz, bunlara erişim sağlamak için aşımızı olduk” ifadelerini kullandı.
Hamileliğinin dördüncü ayına kadar beklediğini vurgulayan Nurçe Dilli, “Doktorumun önerisiyle ilk doz aşımı oldum” diye konuştu.

Türkiye'deki aşılamada son durum

Türkiye'de Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 14 Eylül 2021 gününden itibaren 102 milyon dozu geçti. Tüm aşılarını tamamlayanların sayısı 40 milyonu geçerken aşılananlar,toplam nüfusunyüzde 49'unu oluşturdu.

İsmail Coşkun - Uğur Çetin
 

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