Pegasus Hava Yolları, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza attı

Pegasus Hava Yolları, dünyadaki en yaygın gönüllü sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact) imza atarak, Türkiye'de bu sözleşmeye imza atan ilk hava yolu şirketi olduğunu açıkladı. Şirket, bu imzayla insan hakları, çalışma standartları, çevre duyarlılığı ve yolsuzlukla mücadele alanlarında 10 ilkeye uyacağını taahhüt etti.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, imzalayan kurumları küresel ekonominin dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlamak için gerekli çevresel ve sosyal konularda belli ilkelere uymaya, tüm dünya halkları için yatırımlar yapmaya ve böylelikle BM'nin 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşmasına destek olmaya çağırıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, "Küresel ekonominin dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlamak, hangi sektörde olursa olsun bütün şirketlerin asli görevi. Bu büyümeyi sağlamak adına çevresel ve sosyal konularda belli ilkelere uymak da kaçınılmaz. İnsan haklarına saygılı olmak, ayrımcılık yapmamak, çevresel sorunlara duyarlı olmak bunların başlıcaları Biz Pegasus Hava Yolları olarak, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayarak insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında 10 ilkeye uyacağımızın sözünü verdik. Türkiye'de bu sözleşmeye imza atan ilk havayolu şirketi olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Şirket, bu imzayla BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 ilkesine uyacağının açıkça taahhüdünü verdi. Bu 10 ilke ise şöyle sıralanıyor:

İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.

İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.

Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.

İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.

Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

İş dünyası, rüşvet ve haraç dâhil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.