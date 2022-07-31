İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 30 Temmuz 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe arı sokması sonucu geçirdiği akut alerji krizi sebebiyle derhal hastaneye sevk edilmiş ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Mevlüt İşli
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.