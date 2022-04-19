İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur” denildi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur. Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

Hakkari Valiliği de şehit olan Piyade Teğmen Kağan Kanlıkuyu için taziye mesajı yayımladı.

Yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu kapsamında 1980 Rakım Tepe Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roketatar saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Kağan Kanlıkuyu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

Musa Erdoğan-Feyzullah Taş

 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.